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Çankırı Mescid-i Aksa İçin Buluştu

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Çankırı Mescid-i Aksa İçin Buluştu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Cuma namazını yasaklaması ve 3 Filistinli gencin öldürülmesi ile...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Cuma namazını yasaklaması ve 3 Filistinli gencin öldürülmesi ile ilgili bir eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliği, İsrail tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan zulme dikkat çekmek ve Filistin halkına destek amaçlı bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde vakıf adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilcisi Özkan Öcal, tüm Türkiye'yi Filistin halkına destek vermeye davet etti.

Açıklamada, 15 Temmuz'da ülkemize saldıran hain yapı ile yıllardır Filistin'de zulüm sergileyen yapının aynı zihniyet olduğuna dikkat çeken Öcal, "Mescid-i Aksa'da 58 yıldır ilk defa dün Cuma namazı yasaklanmıştır. TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği olarak siyonist İsrail'in engelleri karşısında susmayacağımızı, Allah'ın izniyle Müslümanların er ya da geç bu engellemeleri yıkıp geçeceğini haykırmak için toplandık. İsrail'in İslam karşıtı uygulamalarına karşı Türkiye'nin gençleri olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan katil İsrail'e ve tüm dünyaya haykırıyoruz. Bugün burada mağdurlar, protestocular olarak toplanmadık, vallahi burada onlara adaleti haykırmak için toplandık" dedi.

Konuşmasında İsrail'in adaletsizliğine de değinen Öcal, "Ey İsrail, adaletsizliğiniz ile çok fazla insanı katlettiniz. Gerçek teröristlerin kimler olduğunu size öğreteceğiz. Gerçek terörizm siyonizmdir. Gerçek terörizm inanç hürriyetine, ezana, Allah için yapılan bir ibadet olan namaza engel olmaktır. Hayber'i hatırlayın Hayber'i ey Yahudiler! Muhammed'in ordusu geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda tüm İslam Alemi'ne; ezana, namaza, Müslüman kardeşlerimize, İslam'a yapılan engellemeler karşısında birlik beraberlik çağrısı yapan Öcal, "Suskun dünyanın gür sesi, Anadolu'nun yiğit evladı, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi buradan FETÖ'ye, ülkemize kastedenlere, İsrail'e Türkiye'nin gençleri olarak "one minute" diyoruz" şeklinde konuştu.

Eylemin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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