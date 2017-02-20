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Çankırı’da Astarlızade Hilmi Efendi Anıldı

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Çankırı’da Astarlızade Hilmi Efendi Anıldı
Çankırı Belediyesi, kentin manevi önderlerinden Astarlızade Hilmi Efendi ve Hacı Sabiha Anne'yi ölüm yıldönümünde andı.

Çankırı Belediyesi, kentin manevi önderlerinden Astarlızade Hilmi Efendi ve Hacı Sabiha Anne'yi ölüm yıldönümünde andı.

Belediye tarafından organize edilen "Astarlızade Hilmi Efendi ve Hacı Sabiha Anne Anma Programı" Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Yrd. Doç. İbrahim Akyol konuşmacı olarak katılırken Astarlızade Hilmi Efendi'nin torunu Hilmi Astarlı da dedesi ve annesini anlattı.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, tasavvuf öğretisini çağdaşlaştırarak günümüze taşıyan Astarlızade Hilmi Efendi ile Gelini Hacı Sabiha Anne'nin bu öğretilerinin ve eserlerinin bilinmesi, kayıt altına alınması, yaşatılması ve aktarılması için bilimsel çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Farklı tespitlerde de bulunan Başkan Dinç, "Bize verilen İslam rolünü başkalarının bize biçtiği şekilde oynayarak bu zamana kadar maalesef kaybettik. Tekrar kendi rolümüzü oynama fırsatı geldi önümüze. İşte bu noktada Astarlızade Hilmi Efendi ve Hacı Sabiha Anne daha iyi anlaşılmalı. Kendi ruhumuzla, kendi değerlerimizle nasıl buluşmamız gerektiği ile ilgili tercihimizi doğru yapmalıyız." dedi.

Manevi önderlerin örnek alınması gerektiğini belirten İrfan Dinç, "Duası bizimle olan, bulunduğu yere mühür vuran, üzerimizde emeği olan çağdaş bir hanımefendi Merhume Sabiha Anne'nin hanımlara rol model olarak enjekte edilmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ise geleceğimizi köklerimizin şekillendirdiğini belirterek Peygamber Efendimizin mana ve madde âlemine ilişkin tavsiyelerinin Anadolu'da ilk öğretildiği yerin Çankırı-Taş Mescit olduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, Astarlızade Hilmi Efendi ve bu bayrağı taşıyan tüm geçmişleri yâd ederek onların izinden giden ve yeni nesiller yetiştiren anneleri de tebrik etti.

Anma programına konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. İbrahim Akyol'da Astarlızade Hilmi Efendi'nin kim olduğunu, öğretilerini, onu besleyen değerleri ve Anadolu için ne ifade ettiğini anlattı. Akyol, "Hiçbir kuş tek kanadı ile uçamaz. Çok küçük yaşta hafız olmuş Astarlızade Hilmi Efendi, İslami ilimler ile beşeri ilimleri öğrenmiş, tıp ve zirat tahsis etmiştir. Kendisini birçok alanda yetiştirmiştir. İşte biz, insanı, eşrefi mahlûkat yapan öze ve cevhere hayranız." diye konuştu. Akyol konuşmasını Hilmi Efendi'nin kütüphanesinden getirdiği ve kendi el yazısı ile yazmış olduğu "Çankırı Velileri" listesini okuyarak bitirdi.

Dedesi ve annesinden bahseden Hilmi Astarlı,"Torunu olarak onlardan aldığımız güzellikleri yeni nesillere aktarmaya çalışıyor, anne ve babamızdan aldığımız eserleri korumaya gayret ediyoruz. Maneviyatlarını, kınından çıkmış kılıç gibi gösterebiliyorlar. Boş tarafımızı Allah ile doldurursak ne ölür, ne kurur ne de yıkılırız." ifadelerini kullandı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile son buldu. Katılımcılar, program sonrasında Astarlızade Hilmi Efendi ve Hacı Sabiha Anne'nin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezerek anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Çankırı’da Astarlızade Hilmi Efendi Anıldı

Çankırı’da Astarlızade Hilmi Efendi Anıldı

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