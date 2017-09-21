Çankırı’da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu

Çankırı'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehir içerisinde bisiklet turu yapıldı.

Çankırı'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehir içerisinde bisiklet turu yapıldı.

Çankırı'da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından organize edilen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlik Haftası etkinliğine Vali Vekili Murat Ertekin, Çevre ve Şehircilik Müdürü Öcal Özdemir ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Hareketliliğin önemini belirten Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, "Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi sonucu çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelmiş olup, günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla birlikte, 1999 yılından bu yana her yıl Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde, 2001 yılından bu yana ise ülkemizde kamuoyunun duyarlılığının artırılması ve etkin katılımın sağlanması amacıyla "16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Otomobilsiz Kent Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları ile toplu ulaşımın önemi, otomobilsiz yaşam, bisiklet kullanımının özendirilmesi, egzoz kirliliği ve gürültü kirliliği temaları öne çıkarılmaktadır. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amacı daha temiz daha sağlıklı bir kent özlemini dile getirerek sürdürülebilir ulaşım modelleri oluşturulması, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin, karbon salımının ve gürültünün azaltılması, trafiğin kent merkezinde hafifletilmesi, kısa ve orta mesafe ulaşımının daha rahat sağlanabilmesi için bisiklet kullanımının artırılması konularında kamuoyuna mesajlar vermektedir. Bu nedenle Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yayalar ve bisikletliler için güvenli ulaşım güzergâhları sağlamalı, bisiklet kullanımını özendirmeliyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bisikletin ulaşım aracı olarak kullanımının teşvik edilmesi ve kamuoyunda çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak amacıyla belediyelerce planlanan bisiklet yolu projelerine destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamda bisiklet yollarının kullanılabilir şekilde hayata geçirilmesi, kişilerin yürümeye ve bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Planlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kent vizyonunun yaygınlaştırılması ve yaşanabilir bir dünya temennisiyle, otomobilsiz kent günümüz kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından bisiklet sürücüleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünden polis eşliğinde hareket ederek şehir turu yaptılar. Tur, İl Turizm Müdürlüğü önünde sona erdi.