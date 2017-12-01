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Çankırı’da Fetö Davası

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Çankırı’da Fetö Davası
Çankırı'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 37'si tutuklu emniyet çalışanlarının yargılanmasına devam edildi.

Çankırı'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 37'si tutuklu emniyet çalışanlarının yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla yargılanan 37'si tutuklu 44 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporlarını okuduktan sonra sanıklara söz verdi. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Mahkeme heyeti sanık ifadelerinin ardından avukatları dinledi.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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