Çankırı’da Fetö’den 1 Tutuklama

Çankırı'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alınmıştı. 4 gün önce adliyeye sevk edilen17 zanlıdan 14'ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.