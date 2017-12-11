Çankırı’da Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü" Atatürk Stadında yapıldı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü" Atatürk Stadında yapıldı.

Yürüyüşe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Çankırı Defterdarı Ahmet Seçim Güldoğan, SGK İl Müdürü Hicran Çakmakçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ve kadınlar katıldı.

Yürüyüşe başlanmadan etkinlik hakkında açıklama yapan Sosyal Çalışmacı Ali Karataş, "Şiddet insan yaşamının her alanında görülen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti, "fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik bicinde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması" durumu olarak tanımlamaktadır. Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir" dedi.

Türkiye'de tıp fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin yüzde 68,3'ünün annelerinin fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade ettiklerini belirten Karataş, "Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir çalışmada ise ailelerin yüzde 34'ünde fiziksel şiddet, yüzde 53'ünde sözel şiddet yaşandığı saptanmıştır. Şiddet, bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden ciddi şekilde etkilemektedir. Şiddete maruz kalan kadınlara fiziksel yaralanmalar, bilinç kaybı, ilaç ve alkol kullanımı, depresyon, kabus görme, güvensizlik, uykusuzluk, intihar girişimleri, sosyal izolasyon, komplike baş ağrıları gibi bozuklukların yüksek oranda görüldüğü ve bu bireylerin benlik saygısının daha düşük olduğu bildirilmektedir. Aile içi şiddetin algılanması ve tanımlanması her zaman toplumun ve bireylerin kültürel değerleri üzerine şekillenmektedir. Bu nedenle şiddet kullanımı toplumun benimsediği ve meşru gördüğü bir amaç için gündeme geldiğinde o davranışın şiddet olarak algılanıp algılanmaması da oldukça güç olmaktadır. Birçok toplumda kadına şiddet uygulanması kabul edilir bir davranış olarak algılanmakta ve evliliğin sıradan bir özelliği olarak görülmektedir. Şiddete uğrayan kadınlar için güvenilir, ciddi destek sistemlerinin olmaması ve aile şiddete yönelik yasal düzenlemelerde yetersizliklerin olması şiddetin artmasına katkıda bulunmaktadır. Kadının şiddete bakış açısı yaşadığı toplumun kültürüne, mevcut yasal düzenlemelere, kadının eğitim ve sosyoekonomik düzeyine göre değişmektedir" diye konuştu.

Konuşma sonrası bulunan topluluk yürüyüşe başladı. Yürüyüş esnasında "Kadına kalkan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atıldı. Yürüyüş sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri katılımcılara kan şekeri testi yaptı.