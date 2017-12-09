Çankırı’da Yurt Kardeşliği Buluşması

Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koodinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Meslek Sahibi Abileri Kardeşleriyle...

Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koodinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Meslek Sahibi Abileri Kardeşleriyle Buluşuyor Yurt Kardeşliği Buluşması 1" etkinliği Hacı Ali Dinlenme Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, kurum yetkilileri, çocuk evlerinde kalan misafirler ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıldırım, çocuk evi sakinlerine her zaman destek olduklarını aktararak, "Elbette ki üniversite okumak her şey değil. İyi insan olmak, güzel bir insan olmak çok daha önemli. Ama eğitimsiz de bu işin olmadığına inanıyoruz. Bakış açımızı değiştireceğiz. Bunun kader çizgimiz olduğuna inanacağız kendimizle barışık olacağız. Siz bugün kendi üzerinize düşeni yapacaksınız. Biz bugün çocuklarımızın çocuklarına bakıyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızın çocuklarına anne babalar olarak sizlerin bakmasını, sizlerin eğitmesini istiyoruz. O da nasıl olacak, bugün vereceğiniz kararla olacak. "Ben yaparım" diyeceksiniz. "Ben bu işi başarırım" diyeceksiniz. Bizler de ne yapmamız gerekiyorsa söz veriyorum sonuna kadar yapacağız. Ama sizlerde üzerinize düşeni yapacaksınız" dedi.

Toplantıda konuşan Ankara İl Müftü Yardımcısı Ali Gülden, 1983- 1988 yılları arasında Çankırı 100. Yıl Yetiştirme Yurdu'nda kaldığını ifade etti. Gülden, kendi dönemleri ile şu an kurumlarda büyük değişikliklerin olduğunu vurgulayarak, "Şu anda mevcut durumlarla o zaman ki durum çok farklı. Sevgi evleri devletin sunduğu imkanların en iyisi. Her şey fiziki imkanla sınırlı değil tabi. Sevgi boyutu, ilgi alaka boyutu da çok önemli. Hayata anne baba sevgi açısından eksik başladığınızı düşünebilirsiniz. Annesi babası ile beraber kalıp da mutsuz olan çocuklarda var. Sizin sahip olamadığınız imkanlara ulaşmayı arzu eden çok insan var. Dünya da özellikle İslam coğrafyasında sürekli yetimler, mağduriyetler, imkansız insanlar hayatın içine dahil ediliyor. Sizler bu zorluklar altında devlet imkanlarıyla devletin şemsiyesi altına girdiniz. Bizlerde 83 yılında elde etmiştik bu imkanı" açıklamasında bulundu.

Ankara DSİ Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Kaymak da yurt dönemini zor şartlar altında geçirdiğini ifade ederek, "Şu anda sizleri görünce eski günler aklıma geldi. O zamanın şartlarıyla bugünün şartlarını karşılaştırdığımız zaman şu an çok güzel ve nezih ortamlarda yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Biz geçmiş dönemlerde yurtlarda tek kişilik yataklarda iki kişi yatardık. Bizim yurtta kaldığımız dönemlerde bazı arkadaşlarımız yurtta kaldığını söylemeye utanırdı, ben hiçbir zaman yurtta kaldığımı hiç kimseden saklamadım ve halada bununla övünüyorum. Sizler kaldığınız evlerden çıktığınız zaman elbette devlet size iş verecek fakat okuyup daha iyi yerlere gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Enstitü Sekreteri Turgut Özkan ise öğrencilere bulundukları ortamın kıymetini bilmelerini tavsiye ederek, "Yurt hayatımı hep anlatırım, hiç unutmam. O dönemki arkadaşlarımızla hala birlikteyiz. İlk baştaki amacımız okumaktı. Devlet bize sahip çıktı okuduk ve kamuda işe başladık. Yurt ortamındaki arkadaşlarımızdan kopmadık. O yüzden sizlerde bu ortamın kıymetini bilin. Devletin koruması dışında kalanların durumları daha zor olabiliyor. Devlet korumasına girmeseydik belki bugün burada olmazdık" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.