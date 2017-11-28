Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı

Artvin Valiliğince 2017-2018 kış tedbirleri toplantısı Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapıldı.

Artvin Valiliğince 2017-2018 kış tedbirleri toplantısı Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Artvin Valisi Ömer Doğanay, Karayolları yetkililerine "Zorunlu hallerde Cankurtaran Tüneli'ni kullanıma açalım" talimatı verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Doğanay, yağmur, tipi, kar, buzlanma ve sis gibi olumsuz hava şartlarında, kara yolları, köy yolları, kent içi ve mahalle yollarında gerekli trafik güvenliğinin sağlanması ve bu yolların sürekli açık tutulması için alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini belirtti. Vali Doğanay "İl genelinde trafiği olumsuz yönde etkileyecek ya da tamamen duracak şekilde kış şartları meydana geldiğinde ilgili kuruluşların ekipleri, gerektiğinde 24 saat esasına göre çalışacaklardır. Kurumlar, kış şartlarında personel ve haberleşme planlamalarını önceden yapacaklar, bütün görevliler mesai mefhumu gözetmeden sorumluluk duygusu ile hareket edeceklerdir. Ağır kış şartlarında trafik akımına kapatılması zorunlu görülen şehirler arası kara yollarının trafik akımına kapatılması, açılması, kontrollü geçişin sağlanması, kurtarma ve tahliye faaliyetleri gibi işlemlerin yürütülmesi süresince, kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

Hopa-Artvin karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'ne alternatif olarak yapılan 5 bin 200 metre uzunluğundaki çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin yapımında sona gelindiğini kaydeden Doğanay, yoğun kar yağışı ve zorunlu durumlarda özellikle küçük araçların ulaşımlarının tünellerden sağlanması konusunda Karayolları 102. Şube Şefi'ne talimat verdi. Toplantı, Vali Doğanay'ın, bütün vatandaşlara ve kışla mücadele çalışması yapan bütün ekiplere kazasız ve belasız günler geçirilmesi temennisinin ardından sona erdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği Artvin ziyaretinde Cankurtaran Tüneli bir kereye mahsus ulaşıma açılmış, Bakan Soylu Hopa'dan Artvin'e gelişinde Borçka'ya geçerken tünelden geçmişti.

Yöre insanı yıllardır bekliyor

Zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tüneli'nin yapımı 1960'lı yılların sonuna doğru gündeme gelmişti. Yapımı yıllarca konuşulan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran Tüneli'nin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010'da atılmıştı. Bağlantı yolları ile birlikte uzunluğu 7 bin 288 metre olacak olan tünel, Yeni Zigana Tüneli ve Ovit Tüneli'nin ardından Türkiye'nin en uzun 3. çift tüplü tüneli olacak. Cankurtaran Tüneli'nde 2014 yılında ışık göründü töreni gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran geçidi tarihe karışacak. Tünel, Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak.