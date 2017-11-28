  • BIST 103.730
  • Altın 163,387
  • Dolar 3,9182
  • Euro 4,6626
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı

» »
Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı
Artvin Valiliğince 2017-2018 kış tedbirleri toplantısı Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapıldı.

Artvin Valiliğince 2017-2018 kış tedbirleri toplantısı Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Artvin Valisi Ömer Doğanay, Karayolları yetkililerine "Zorunlu hallerde Cankurtaran Tüneli'ni kullanıma açalım" talimatı verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Doğanay, yağmur, tipi, kar, buzlanma ve sis gibi olumsuz hava şartlarında, kara yolları, köy yolları, kent içi ve mahalle yollarında gerekli trafik güvenliğinin sağlanması ve bu yolların sürekli açık tutulması için alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini belirtti. Vali Doğanay "İl genelinde trafiği olumsuz yönde etkileyecek ya da tamamen duracak şekilde kış şartları meydana geldiğinde ilgili kuruluşların ekipleri, gerektiğinde 24 saat esasına göre çalışacaklardır. Kurumlar, kış şartlarında personel ve haberleşme planlamalarını önceden yapacaklar, bütün görevliler mesai mefhumu gözetmeden sorumluluk duygusu ile hareket edeceklerdir. Ağır kış şartlarında trafik akımına kapatılması zorunlu görülen şehirler arası kara yollarının trafik akımına kapatılması, açılması, kontrollü geçişin sağlanması, kurtarma ve tahliye faaliyetleri gibi işlemlerin yürütülmesi süresince, kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

Hopa-Artvin karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'ne alternatif olarak yapılan 5 bin 200 metre uzunluğundaki çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin yapımında sona gelindiğini kaydeden Doğanay, yoğun kar yağışı ve zorunlu durumlarda özellikle küçük araçların ulaşımlarının tünellerden sağlanması konusunda Karayolları 102. Şube Şefi'ne talimat verdi. Toplantı, Vali Doğanay'ın, bütün vatandaşlara ve kışla mücadele çalışması yapan bütün ekiplere kazasız ve belasız günler geçirilmesi temennisinin ardından sona erdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği Artvin ziyaretinde Cankurtaran Tüneli bir kereye mahsus ulaşıma açılmış, Bakan Soylu Hopa'dan Artvin'e gelişinde Borçka'ya geçerken tünelden geçmişti.

Yöre insanı yıllardır bekliyor

Zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tüneli'nin yapımı 1960'lı yılların sonuna doğru gündeme gelmişti. Yapımı yıllarca konuşulan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran Tüneli'nin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010'da atılmıştı. Bağlantı yolları ile birlikte uzunluğu 7 bin 288 metre olacak olan tünel, Yeni Zigana Tüneli ve Ovit Tüneli'nin ardından Türkiye'nin en uzun 3. çift tüplü tüneli olacak. Cankurtaran Tüneli'nde 2014 yılında ışık göründü töreni gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran geçidi tarihe karışacak. Tünel, Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arabulucu Avukatlar Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Başkan Memiş Müsiad Yönetimini Ağırladı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Büyükşehir’den İmar Yönetmeliği Eğitimi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Egefed Faaliyetlerini Ve Kuruluş Amacını Anlattı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Ak Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli:28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Taşköprü’nün Doğalgaz Hayali Gerçekleşiyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mevsimlik Tarım İşçilerini Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mut’ta Kuvvetli Yağmur Etkili Oluyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Kadına Yönelik Şiddete Tepki İçin Kurdele Dağıttılar28 Kasım 2017 Salı 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti