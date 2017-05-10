Canlı Bomba İnsan Güvenliği Radarı İle Tespit Edilecek

İnsan akışına engel olmadan, kalabalığın olduğu iç ortamlarda canlı bombayı 10 metreden tespit edebilen İnsan Güvenliği Radarı İDEF'te sergilendi.

İnsan akışına engel olmadan, kalabalığın olduğu iç ortamlarda canlı bombayı 10 metreden tespit edebilen İnsan Güvenliği Radarı İDEF'te sergilendi.

İnsan akışına engel olmadan, kalabalığın olduğu iç ortamlarda canlı bombayı 10 metreden tespit edebilen "İnsan Güvenliği Radarı" 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilendi. Sistemin özellikle halka açık alanların korunmasında, metrolar AVM'ler başta olmak üzere, güvenlik anlayışına yeni bir boyut getireceği bekleniyor. Sistem, insan akışına müdahale etmeden, insanları sıraya sokmaya gerek duymadan, 10 metreye kadar ve gerçek zamanlı olarak saatte 10 bin kişiyi taramadan geçiriyor.

Nasıl çalışıyor?

Kıyafetinin altında, vücudunda veya sırt çantası içine gizlenmiş EYP (El Yapımı Patlayıcı) taşıyan intihar bombacısının emniyetli, gerçek zamanlı ve otomatik tespitini gerçekleştiren sistem, hareket eden hedeflere doğru santimetre aralıklı mikro dalgalar gönderip, ardından dağılmış ve iletilmiş dalgaları tespit ederek çalışıyor. Gizlenmiş nesnenin görüntüsünü elde etmek ve nesnenin hacim ve dielektrik özellikleri hakkında bilgi almak için bilinen nesne ile patlayıcı arasındaki farkı ayırt etmek üzere yüksek hızlı GPU'lar ile gerçek zamanlı veri analizi gerçekleştiriliyor. Bu bilgi, daha sonra tespit edilen "anormalliğin" tehdit seviyesini otomatik olarak belirlemek için kullanılır ve bunların tamamı herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiriliyor.

Sistem hakkında bilgi veren şirketin Kurucu Ortağı Şirzat Balin "Bu sistem 14 yıllık bir Ar-Ge sonucunda geliştirilmiş canlı bomba tespit sistemi diğer bir adıyla da İnsan Güvenliği Radarı. Bu sistemin en büyük özelliği insan akışını engellemeden insanları sıraya sokmadan belli bir alan içerisinde 10 metreye kadar menzilde kalabalık olan bölgelerde insanların taranmasına yardımcı olan ve saatte 10 bin kişiye kadar insanı tarayan bir sistem. Bu sistem canlı bomba yeleği ve sırt çantasındaki patlayıcı maddeleri tespit eden özellikle canlı bomba vakalarına karşı önlem amacıyla geliştirilmiş bir sistem" dedi.

"Canlı bomba saldırılarına karşı kesin çözüm olacak"

Sistemin Kasım 2016'da İngiltere'deki güvenlik fuarında ticari hale getirildiğini belirten Balin 6 ayda sonra ikinci tanıtımını Türkiye'de yaptıklarını aktardı. Sistemin Türkiye'de henüz kullanılmaya başlanmadığı dile getiren Balin, "Türkiye'deki ilk tanıtımı burada IDEF fuarında yapıyoruz. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu durum itibariyle en azından canlı bomba saldırılarına karşı kesin çözüm olacağını düşündüğümüz sisteminde bu fuardan sonra ilgi göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.