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Canlı Hayvan Pazarı gün sayıyor

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Canlı Hayvan Pazarı gün sayıyor
Canik Belediyesi tarafından hayvancılığın gelişmesi ve il ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan Canlı Hayvan Pazarı'nda son rötuşlar yapılıyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Genç, "Burası şehrin Canlı Hayvan Borsası konumunda olacak" dedi

Modern hayvan satış pazarı bulunmayan Samsun'da bu eksikliği gidermek ve üreticiler ile şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Canik Belediyesi tarafından Dereler Mahallesi'nde yapılan Canlı Hayvan Pazarı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 

Son rötuşları tamamlanan ve bu ay içerisinde açılması planlanan Canlı Hayvan Pazarı'ndaki çalışmaları Samsun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Haşim Baki ile birlikte inceleyen Canik Belediye Başkanı Osman Genç, hayvan üreticilerine ekonomik katkı sağlayacak pazarın bu ay içerisinde açılacağı müjdesini verdi.

canik-hayvancilik2.jpg10 DÖNÜMLÜK ALANA KURULDU
Büyükşehir Yasası'ndan sonra kırsal kesimdeki mahallelerin yine köy hayatına devam ettiğine ve hayvancılığın önemli yer tuttuğuna işaret eden Başkan Osman Genç, "Bölgemizde kırsal kesimde 40 köyümüz var. Ayrıca bu şehre bağlı 17 ilçede hayvancılıkla uğraşan insanlarımız var. Belediye olarak Kırsal Kalkınma Birimi Müdürlüğü kurarak hayvancılığın ekonomiye katkı sağlaması için proje geliştirdik. Üreticilerimiz bizden hayvan satış yeri talep ettiler. Şehrimizde önceden hayvan borsası vardı. Ancak şimdi yok. Dolayısıyla yeni bir hayvan satış yeri ve kesim yeri eksikliği vardı. Biz de üreticilerimizin talebi üzerine güzel bir mekan yaptık. 10 dönüm arazi üzerinde hayvan satış yerini hayata geçirdik. Ramazan'dan önce açılışını yapacağız" dedi.

ÜRETİCİLERE EKONOMİK KATKI
Canlı Hayvan Pazarı'nın 17 ilçede hayvancılıkla uğraşan insanların her gün alım satım yapabilecekleri bir merkez olacağını belirten Başkan Genç, "Burası adeta hayvan borsası konumunda olacak. Kurban Bayramı'nda ise kurban satış yeri olarak kullanılacak. Biz alt ve üst yapısını yaptık. Ayrıca burada hayvan satıcılarımız için duş yeri, kafeterya, mescit yaptık ve burada her zaman veteriner bulunacak. Bu çağa uygun, modern bir hayvan satış yeri kazandırdık. Kaçak ve hijyen olmayan koşullarda satış ve kesimlerin de önüne geçilecektir. Burası ayrıca kırsal kesimdeki halkımızın geçimine de katkı sağlayacaktır. 17 ilçemizdeki hayvan üreticilerimizden muhakkak bu pazarı takip etmelerini istiyorum. İnşallah burası vasıtasıyla kırsal bölgelerdeki insanlarımız ekonomik olarak gelişecektir. Canlı Hayvan Pazarımız hayvan yetiştiricilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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