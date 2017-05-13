Cansu Canan Özgen Kitap Fuarı’nda İzleyenleri İle Buluştu

Öteki Gündem programının sunucusu Cansu Canan Özgen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuğu oldu.

Öteki Gündem programının sunucusu Cansu Canan Özgen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuğu oldu.

Her hafta farklı konularla izleyicilerini adeta ekran başına kilitleyen Öteki Gündem Programının yapımcısı Cansu Canan Özgen, bugün 9. Kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. Aynı zamanda Yahya Kaptan Salonu'nun ilk konuğu olan Cansu Canan Özgen, tarihçi Talha Uğurluel ile kısa bir süre önce çıkarttığı "Selçuklunun Şifreleri" adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cansu Canan Özgen ilgiyle izlenen konuşmasında bugüne kadar dünyanın birçok yerine gittiğini anlatarak bu sayede neden dünyanın Türklerle bu kadar çok uğraştığını anladığını söyledi. Özgen, "Bizimle uğraşıyorlar çünkü İslamın tek güçlü kalesi biz kaldık. Bu nedenle tüm gözler bizim üzerimizde" dedi. İsrail'e gittiğinde Kubbet-ül Sahra'da kendilerine iki rekat fazla namaz kılmak için izin verilmediğini kaydeden Cansu Canan Özgen, "Gezerek ve görerek anladım ki, İslamın tek güçlü kalesi biziz. Bu da bizimle uğraşmalarına neden oluyor" şeklinde konuştu. Özgen bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünmediğini de anlatarak, "Öyle bile olsa ben böyle düşünerek duruma hazır olmuş oluyorum. Dolayısıyla gençlerimizi iyi yetiştirerek bu tehlikelere hazır olmalıyız" dedi.

Özgen söyleşisinde son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik yapılan çirkin saldırılara da değindi. Bu haksız saldırılarak şiddetle karşı çıktığını ifade eden Özgen, "Recep Tayyip Erdoğan da Mustafa Kemal Atatürk de, seversin ya da sevmezsin, ama hakaret edemezsin. Çünkü onlar bu ülkenin Cumhurbaşkanlarıdır. O makamlara da saygı gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

Özgen, Öteki Gündem Programında tarih konularına ağırlık verilmesinin sebebinin, gençlere geçmişi daha iyi anlatmak olduğunu kaydetti. 15 Temmuz gazileriyle olan konuşmalarını seyircilerine aktaran Özgen, "Gazilerimiz bize dediler ki, "Daha önce bu gençlerin hali ne olacak diye düşünürdük. Ama o gece gördük ki söz konusu vatan ise gençlerimiz hiç çekinmeden kendilerini bu vatan için seferber edebiliyor. İşte bu ruh bizim gençliğimizde var. İhtiyaçları olan tek şey onlara fırsat ve iyi bir eğitim verilmesi" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda izleyicilerden gelen sorulara da yanıt veren Cansu Canan Özgen, daha sonra Kitap Fuarı'ndaki imza standında okurları için kitaplarını imzaladı.