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Çardak Kum Adasında Deve Güreşleri Yapıldı

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Çardak Kum Adasında Deve Güreşleri Yapıldı
Çardak Kum Adasında 6'ıncı Geleneksel Deve Güreşleri şenlikleri yapıldı.

Çardak Kum Adasında 6'ıncı Geleneksel Deve Güreşleri şenlikleri yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen güreş etkinlikleri merkez ve civar ilçeden gelen 100 devenin katılımıyla gerçekleşti. Kaymakamlık kupası adına güreşen develer er meydanında kıyasıya mücadele etti. Güreş ağalığını Fikri Kalsın'ın üstlendiği organizasyona belediye başkanları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "Geleneksel deve güreşlerimiz devam ediyor. Halkımız da yoğun ilgi gösterdi. Ben herkese hoş geldiniz diyor, güzel vakit geçirmenizi temenni ediyorum" dedi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kum adasında aileleriyle birlikte piknik yapmayı ihmal etmedi.

Çardak Kum Adasında Deve Güreşleri Yapıldı

Çardak Kum Adasında Deve Güreşleri Yapıldı

Çardak Kum Adasında Deve Güreşleri Yapıldı

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