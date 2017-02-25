Çardak Temiz İçme Suyuna Kavuşuyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yürütülen temiz içme suyu çalışmalarında sona gelindi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yürütülen temiz içme suyu çalışmalarında sona gelindi.

Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde yürütülen temiz içme suyu çalışmalarında sona gelindi. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş Mart ayının son haftasına kadar ev musluklarından temiz içme suyu akacağını bildirdi. Ulaş, " Lapseki ve Çardak belediyelerimizin ortak yürüttüğü projede sona gelindi. Bayram dere barajından yaklaşık 17 kilometre alanda toplanan su hattı döşendi. Su nihayetinde depolarımıza geldi. Ana depo ve Çardak beldesi arası temiz su boru hattında 1500 m. 200 mg 10 atü döşemeler devam ediyor. Çalışmaları bizzat yakından takip ediyorum. Mart ayının son haftası evlerin çeşmelerinden temiz su akıtmayı hedefliyoruz. Beldemize hayırlı olsun" dedi.