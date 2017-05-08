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Caretta Carettaların Yumurtlama Alanları Temizlendi

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Caretta Carettaların Yumurtlama Alanları Temizlendi
Nesli koruma altında olan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının Akyatan'daki yumurtlama alanları temizlendi.

Nesli koruma altında olan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının Akyatan'daki yumurtlama alanları temizlendi.

Her yıl geleneksel olarak Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi'nin öncülüğünde Akyatan Lagünü'nde düzenlenen sahil temizlik çalışması projesinde bu yıl çok sayıda farklı Sivil Toplum Kuruluşu, kamu kurumları ve okullar yer aldı.

Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi, Adana Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, TED Adana Koleji öğrencileri, Karataş Belediyesi ve üniversitelerin farklı bölümlerinden öğrenci grupları proje paydaşları olarak katılarak sahil temizlik çalışmalarında yer aldılar.

Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanı Sait Altıparmak, ATGAB-Turizm Birlik Başkanı Başkanı Boğaçhan Ünal'a projeye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Boğaçhan Ünal, yapılan etkinliğin, Akyatan Lagünü ve yaban hayatı geliştirme sahasında çevre bilincinin oluşması ve bölgenin doğal yapısına dikkat çekilmesi konusunda yapılan etkinliğin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Adana Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Nermin Şahin Hocaoğlu ise sosyal projelere gençlerin katılımının öneminden bahsederek, Caretta Caretta'ların sahildeki çöplere takılarak hayatlarını kaybetmelerini önleme ve o bölgedeki varlıklarını korumalarını sağlamaya destek olanlara teşekkür etti.

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