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Cari Açık Açıklandı

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Cari Açık Açıklandı
Cari işlemler açığı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3.057 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 23 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 793 milyon dolar azalarak 2 milyar 844 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 124 milyon dolar artarak 158 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 41 milyon dolar artarak 672 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar tutarında artarak 749 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 287 milyon dolar artarak 983 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 235 milyon dolar artarak 1 milyar 158 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 938 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 49 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 24 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 309 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 20 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda, 1 milyar 409 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 324 milyon dolar ve 546 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 109 milyon dolar, diğer sektörler 930 milyon dolar ve bankacılık sektörü 473 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervler 2 milyar 517 milyon dolar azaldı.

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