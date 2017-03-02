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Carmen yeniden sahnede

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Carmen yeniden sahnede
Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü başyapıt olan Carmen'i, 04 Mart Cumartesi Günü Saat 20:00'de izleyici ile buluşturacak

2016-2017 sanat sezonuna hız kesmeden devam eden Samsun Devlet Opera ve Balesi(SAMDOB), yeni yılın en büyük prodüksiyonlarından olan Carmen operasını seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Opera edebiyatının en önemli bir kaç yapıtından biri olarak kabul edilen ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen Carmen, 04 Mart Cumartesi Günü saat 20:00'de Samsunlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bir fabrika işçisi olan genç ve güzel Carmen’e gönlünü kaptıran ve bir süre sonra kendisinden sıkılan Carmen tarafından kandırıldığı izlenimine kapılan onbaşı Don José’nin trajik serüveninin betimlendiği yapıt, toplumsal arka plan üzerinde seyirciye bir aşk öyküsü anlatıyor gibi görünse de, insana ait zaman ve mekan üstü gerçeklerin renkli bir panoramasını sunar. Bunun yanı sıra yapıtın kendisi de Fransız besteci George Bizet tarafından bestelenen büyüleyici müziği sayesinde efsaneler arasına girdi. Orkestra Şefliğini Tulio Gagliardo Varas,  Dekor Tasarım M. Çağda Çitkaya, Kostüm Tasarım Sevtaç Demirer Ulaş, Koreografi Serhat Nüfusçu ve Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı oyunda birçok ünlü oyuncu rol alıyor.

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