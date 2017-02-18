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Çarpışan İki Araç Alev Topuna Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çarpışan İki Araç Alev Topuna Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan iki aracın alev topuna döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan iki aracın alev topuna döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çerkezköy - Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 59 ZV 989 plakalı otomobil, önünde seyreden Sevinç Albayrak yönetimindeki 59 FH 946 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan her iki araç da bir anda alev topuna döndü. Kazada 59 FH 946 plakalı otomobilin sürücüsü Sevinç Albayrak, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilde bulunan eşi Ender Albayrak yanarak feci şekilde can verdi. Kazaya sebep olan araçtaki üç kişinin ise yanan aracı terk ederek kaçtıkları iddia edildi.

Kazayı haber alır almaz, olay yerine gelen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün de yaşanan kazanın ardından kaçan 3 kişiye tepki gösterdi. Akgün, "Böyle şey mi olur? Kardeşim çıktın ettin, kaza bu kaza olur yani. Suçlu, suçsuz şu anda ayırma mümkünatı yok ama en azından siz kurtuldunuz Allah sizleri kurtardı geç şuraya bir dakikada çek gene kaç böyle bir şey yok" dedi.

Akgün, görgü tanıklarının beyanına göre araziye doğru kaçanların yakalanması için emniyet yetkilerine de talimat verdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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