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Çarptığı Yayanın Ölümüne Neden Oldu, Olay Yerinden Kaçtı

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Çarptığı Yayanın Ölümüne Neden Oldu, Olay Yerinden Kaçtı
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay 22.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bülent Yıldırım'a (37) Bursa'dan İstanbul istikametine giden plakası tespit edilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım'a arkadan gelen başka bir motosiklet daha çarptı. Kazanın ardından kamyonet olay yerinden kaçarken diğer sürücüler 112 ambulansı arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bülent Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan kamyonetin plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çevre işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler yola savrulan Bülent Yıldırım'ın üzerinden düştüğü tahmin edilen ruhsatsız bir tabanca ile cep telefonu buldu.

Bülent Yıldırım'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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