Çarptıkları Polisi Yaralı Halde Bırakıp Kaçtılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli iki kişi, önlerini kesen trafik polisine çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli iki kişi, önlerini kesen trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, şahıslar kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde motosikletli trafik polisi Kavaklı Mahallesinde plakasız motosikleti durdurmaya çalıştı. Üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet durmayarak Hasan Fehmi Boztepe Caddesine çıktı. Bunun üzerine Fırat Gürel isimli trafik polisi kaçan motosikleti durdurmak için önüne geçtiği sırada sürücüsü belirlenemeyen motosiklet polis motosikletine çarptı. Yola savrularak yaralanan Polis Memuru Rıfat Gürel yakında bulunan hastanedeki görevliler tarafından ilk müdahalesi yapılıp tedavi altına alındı. Polise çarpan motosiklette bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi motosikleti bırakıp yaralı olarak olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme ekipleri motosiklette incelemelerde bulunarak parmak izi aradı. Plakasız, şase ve motor numaraları kazınmış olan motosikletin çalıntı, kaza yaparak kaçan 2 kişinin de hırsız olabileceği üzerinde duruluyor.