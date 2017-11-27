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Carrefoursa’nın Yeni Marketleri Hizmete Açıldı

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Carrefoursa’nın Yeni Marketleri Hizmete Açıldı
CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da Migros'tan devraldığı marketlerin kurumsal kimliklerini yenileyerek mini ve süper formatlarında hizmete...

CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da Migros'tan devraldığı marketlerin kurumsal kimliklerini yenileyerek mini ve süper formatlarında hizmete açtı.

Bu çerçevede Aydın'da Davutlar ve Yeni Söke, Balıkesir'de Ayvalık, İzmir'de, Gaziemir ve Karaburun, Muğla'nın Bodrum, Konacık, Torba, Turgutreis ve Yalıkavak semtlerindeki marketler, hizmete açılarak yenilenen yüzleriyle tüketicilerine merhaba dedi.

Yeni marketlere dair bir değerlendirme yapan CarrefourSA Süper - Gurme - Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik, şunları dile getirdi:

"CarrefourSA olarak "önce müşteri" vizyonuyla tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet ağımızı günden güne yeniliyor, tüketicilerimiz adına ulaşılabilirliğin önemine inanarak Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki yeni marketlerimizle büyümeye devam ediyoruz. Bu marketlerde tüketicilerimize sebze - meyveden balığa, süt ürünlerinden kasap ve şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz."

CarrefourSA, 10 bin metrekarenin üzerinde alanla yeni marketleriyle Ege bölgesinde hizmet vermeye başladı.

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