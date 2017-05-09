Çarşamba girişine 'dış cephe' ayarı

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, şehir girişi Beylerce Mevkii’nden itibaren Karayolu güzergâhı bina cephe yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Samsun - Ordu Karayolu’nun Çarşamba ilçe sınırlarında kalan Beylerce Mevkii’nden Devlet Hastanesi Kavşağı’na kadar olan bölümünde Çarşamba Belediyesi tarafından Karayolu güzergâhı bina cephe yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı.

Karayolu güzergahı üzerinde metruk binalar, sundurmalar, tabelalar ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların kaldırılacağını açıklayan Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Büyük bir köy görünümünden 12 yılda, bölgenin örnek gösterilen İlçeleri arasına giren Çarşamba’da değişim devam ediyor. Şehrimizin aynası sayılan Yeşilırmak kıyısı ve mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları Karayolu güzergâhımızda da yapıyoruz. Görsel kirliliğe ve tabela kirliliğine son veriyoruz" dedi.

METRUK BİNALAR YIKILIYOR

Başkan Dündar, "Metruk binalar, sundurmalar, tabelalar ve görüntü kirliliğine neden olan yapıları kaldırıyoruz. Karayolunun şehir merkezimizde kalan bölümünü ve yan yollarını, çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniliyoruz. Güzergâh üzerinde bulunan binalar yeniden cephe çalışması yapılarak görsel bir kimliğe kavuşacak. Çalışmalarımız sırasında bizleri anlayışla karşılayan, destek olan ev sahiplerine, esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.