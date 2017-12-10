ÇARŞAMBA İLK YARIDA BİTİRDİ

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta mücadele eden Çarşambaspor, 12. Hafta maçında evinde konuk ettiği Eti Lisesi Gençlikspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti

GOL PERDESİNİ TUGAY AÇTI

Çarşambaspor Bölgesel Amatör Lig 4. Grubun 12. hafta maçında evinde Eti Lisesi Gençlikspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan takım ev sahibi ekip oldu. Kanatlardan ataklarla rakip kalede gol arayan Yeşil-Beyazlı ekip galibiyet golünü Tugay’la buldu. Maçın 25. dakikasında gelişen atakta topla buluşan Tugay takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. KONTROLÜ ELİNE ALDI

Galibiyet golünden sonra baskısını arttıran Çarşambaspor, 30. dakikada Barış’la farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı Çarşambaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda da etkili olan ev sahibi ekip skor ve oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Karşılaşmayı rölantiye alan yeşil-beyazlı ekip rakibine topla oynama fırsatı vermedi ve Çarşambaspor üç puanı hanesine yazdırdı. Zekai ANIL