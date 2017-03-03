Çarşamba OSB'nin yer tahsisi tamam

Çarşamba Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından kuruluş çalışmaları devam eden Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi için protokol imzalandı

Çarşamba Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından kuruluş çalışmaları devam eden Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde olumlu gelişmeler devam ediyor. OSB yapılması planlanan arazilerin devriyle ilgili çalışmalar yapmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, , Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Sezgin Öncü, Tapu Müdürü Nihat Küçük, Mal Müdürü Akif Kırmızıbayrak, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz'ın makamında bir araya geldiler.

PROTOKOL İMZALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu OSB arazisinin devriyle ilgili protokol imzalandı. Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bir aşamayı daha geçtik. Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi için üzerinde çalışma yürüttüğümüz Şeker Fabrikası'nın arka tarafındaki arazinin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ve bakanlarımızın imzası ile bedelsiz bir şekilde OSB kurulmak üzere hazineye devri yapılacaktır" dedi.

KÖKTAŞ VE DÜNDAR'A TEŞEKKÜR

Çarşamba Karma OSB Müteşebbis heyeti kurulma süreci bittikten sonra arazi tapusunun OSB'ye devir edileceğini belirten Yılmaz, "Planlanan çalışmalar çerçevesinde en geç 2 ay sonra Müteşebbis Heyet kurulması düşünülmektedir. Bütün bu iş ve işlemler için bir araya geldik ve çalışmalar yaptık. 10'larca fabrika kurulacak olan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Çarşamba İlçemize hayırlar getirmesi dileklerimizle, değerli katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar ve AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş Bey'e ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.