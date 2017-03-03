  • BIST 89.722
  • Altın 146,911
  • Dolar 3,7252
  • Euro 3,9298
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Çarşamba OSB'nin yer tahsisi tamam

»
Çarşamba OSB'nin yer tahsisi tamam
Çarşamba Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından kuruluş çalışmaları devam eden Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi için protokol imzalandı

Çarşamba Belediyesi,  Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından kuruluş çalışmaları devam eden Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde olumlu gelişmeler devam ediyor. OSB yapılması planlanan arazilerin devriyle ilgili çalışmalar yapmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, , Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Sezgin Öncü, Tapu Müdürü Nihat Küçük, Mal Müdürü Akif Kırmızıbayrak, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz'ın makamında bir araya geldiler.

PROTOKOL İMZALANDI
Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu OSB arazisinin devriyle ilgili protokol imzalandı. Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bir aşamayı daha geçtik. Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi için üzerinde çalışma yürüttüğümüz Şeker Fabrikası'nın arka tarafındaki arazinin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ve bakanlarımızın imzası ile bedelsiz bir şekilde OSB kurulmak üzere hazineye devri yapılacaktır" dedi.

carsamba-tso3.jpg

KÖKTAŞ VE DÜNDAR'A TEŞEKKÜR 
Çarşamba Karma OSB Müteşebbis heyeti kurulma süreci bittikten sonra arazi tapusunun OSB'ye devir edileceğini belirten Yılmaz, "Planlanan çalışmalar çerçevesinde en geç 2 ay sonra Müteşebbis Heyet kurulması düşünülmektedir. Bütün bu iş ve işlemler için bir araya geldik ve çalışmalar yaptık. 10'larca fabrika kurulacak olan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Çarşamba İlçemize hayırlar getirmesi dileklerimizle, değerli katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar ve AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş Bey'e ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun'u ortak akılla ileri taşırız28 Şubat 2017 Salı 18:57
  • Oda başkanlarından Mobilya Fuarı'na davet28 Şubat 2017 Salı 18:38
  • Kırıkkale'de bin 200 kişiye iş imkanı28 Şubat 2017 Salı 18:31
  • 'İş yükü çok, döner sermaye az'27 Şubat 2017 Pazartesi 18:39
  • 'Taş çekirdekli meyve' üreticine destek olalım27 Şubat 2017 Pazartesi 18:37
  • Çiftçilere '5 Mart' uyarısı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:37
  • Başkan Togar’dan MÜSİAD'a ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 18:34
  • Genç girişimciler 'iş sahibi' oldular27 Şubat 2017 Pazartesi 10:32
  • Emekli öğretmene 'taahhütname' şoku27 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Motorlu Sırt Tırpanı'nın seri üretimi başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti