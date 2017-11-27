ÇARŞAMBA SONUNU GETİREMEDİ

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta mücadele eden Çarşambaspor, evinde lider Fatsa Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Yeşil-Beyazlı ekip maçın bitiminde sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı

KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta lider Fatsa Belediyespor’u evinde konuk eden Çarşambaspor mücadelenin bitiminde evinde üç puan kaybetti. Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. İlerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan konuk ekip 19. dakikada Diop’un attığı golle 0-1 öne geçti. Çarşambaspor’un skora denge getirme çabaları sonuç vermedi ve Yeşil-Beyazlı ekip soyunma odasına mağlup gitti.

TOLGA BERABERLİĞİ SAĞLADI

Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Çarşambaspor olurken, 48. dakikada Tolga’nın attığı golle skora denge getirdi. Beraberlik golünün ardından galibiyet için rakip kaleye baskı kuran Yeşil-Beyazlı ekip ataklardan eli boş döndü. Karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen konuk ekip atağında Rıdvan takımının galibiyet golünü kaydetti. Maçın kalan süresi skora yansımadı ve konuk ekip üç puanı hanesine yazdırdı. Köksal ÖNER