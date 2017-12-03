Çarşamba'da engellilere büyük hizmet

Çarşamba Belediyesi tarafından Engelli Çocuklar Özel Eğitim Okulu inşaatında sona gelindi. Başkan Dündar, "Çarşambamız için çok anlamlı bir hizmeti hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Çarşamba Belediyesi’nin hayırsever olarak inşa ettiği Engelli Çocuklar Özel Eğitim Okulu tamamlandıktandan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak olan Özel Eğitim Okulu, Çarşamba ve bölgesinde yaklaşık 300 engelli öğrenciye hizmet verecek.

Ayrıca, Çarşamba Belediyesi Engelli Çocuklar Özel Eğitim Okulu’nun yanında Engelliler Yaşam Merkezi ile Engelliler Gündüz Bakım ve Rehabilite Merkezi de Çarşamba’ya kazandırılıyor. Okulun 12 derslik, 6 atölye ve sosyal alanlardan oluştuğunu kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "Okulu, müstakil hizmet binasıyla Türkiye'nin ilklerinden biri olarak inşa ediliyoruz" dedi.

ÇARŞAMBA'YA HAYIRLI OLSUN

Başkan Dündar, "Şehrimiz için, Çarşambamız için çok anlamlı bir hizmeti hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi ilk gündeme getirdiğimiz tarihten itibaren çok kısa süre içerisinde inşaatına başlayarak bu aşamaya getirdik. Eğitim kaçınılmaz bir şekilde doğumdan ölüme kadar, insanın mutlak suretle içinde olduğu bir alan olmalıdır. Özel eğitim adı üzerinde biraz daha özelliği olan özel yetişmiş öğretmenlerin eğittiği ve özel eğitime muhtaç çocukların bir araya getirildiği bir ortamdır. Özel derslikleri, atölyeleri ve sosyal alanlarıyla bu imkanları ilçemize kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarında sona geldiğimiz okul, Çarşamba’ya hayırlı olsun" dedi. N. Alper CABBAR

Çarşamba Belediyesi'nin hayırsever olarak inşa ettiği Engelli Çocuklar Özel Eğitim Okulu tamamlandıktandan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.