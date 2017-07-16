Çarşambalılar meydanda buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çarşamba Belediye Meydanı'nda yapılan anma etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı. Başkan Dündar, "Tuzak ve darbe kalkışmalarına milletimiz dimdik ayakta durmuştur" dedi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başlayan program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Duygu dolu anların yaşadığı programda Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, selamlama konuşması yaptı.

ÇARŞAMBALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

FETÖ, PKK ve PYD tüm terör örgütlerinin tuzak ve darbe kalkışmalarına rağmen millet olarak dimdik ayakta durduklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bütün yeryüzünde hakkın, adaletin, sulh ve selametin tesisi için mücadele eden Aziz Türk Milletinin kahraman evlatları olduğumuzu bir kez daha gösterdik, size yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimize ve muasır medeniyet hedeflerimize sahip çıkacağımızı Çarşamba Belediye Meydanı’nda ve tüm meydanlarda gösterdik" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Türkiye’deki tüm meydanlarda 15 Temmuz yıl dönümü programlarının yapıldığına değindi. 15 Temmuz’a özel hazırlanan videolarında izlendiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının olduğu bölümlerde vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.

ERDOĞAN ALKIŞLARLA DİNLENDİ

Yatsı namazının toplu olarak kılınmasının ardından Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nın organize ettiği yemek tüm misafirlere ikram edildi. Çarşamba Müftülüğü’ne bağlı imam hatiplerin okuduğu Mevlid-i Şerif’in ardından, gençler 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı konuşmanın canlı olarak izlendi. N. Alper CABBAR