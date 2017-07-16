  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 29 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

Çarşambalılar meydanda buluştu

»
Çarşambalılar meydanda buluştu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çarşamba Belediye Meydanı'nda yapılan anma etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı. Başkan Dündar, "Tuzak ve darbe kalkışmalarına milletimiz dimdik ayakta durmuştur" dedi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başlayan program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Duygu dolu anların yaşadığı programda Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, selamlama konuşması yaptı.

ÇARŞAMBALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
FETÖ, PKK ve PYD tüm terör örgütlerinin tuzak ve darbe kalkışmalarına rağmen millet olarak dimdik ayakta durduklarını söyleyen Başkan Dündar,  "Bütün yeryüzünde hakkın, adaletin, sulh ve selametin tesisi için mücadele eden Aziz Türk Milletinin kahraman evlatları olduğumuzu bir kez daha gösterdik, size yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimize ve muasır medeniyet hedeflerimize sahip çıkacağımızı Çarşamba Belediye Meydanı’nda ve tüm meydanlarda gösterdik" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Türkiye’deki tüm meydanlarda 15 Temmuz yıl dönümü programlarının yapıldığına değindi. 15 Temmuz’a özel hazırlanan videolarında izlendiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının olduğu bölümlerde vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. 

ERDOĞAN ALKIŞLARLA DİNLENDİ
Yatsı namazının toplu olarak kılınmasının ardından Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nın organize ettiği yemek tüm misafirlere ikram edildi. Çarşamba Müftülüğü’ne bağlı imam hatiplerin okuduğu Mevlid-i Şerif’in ardından, gençler 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı konuşmanın canlı olarak izlendi. N. Alper CABBAR

carsamba-15-temmuz1.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başarılı öğrencilere 'bisiklet' hediyesi16 Temmuz 2017 Pazar 16:51
  • Engelli sporculara 'acil yardım' hattı16 Temmuz 2017 Pazar 15:11
  • 'Sokak Köftesi'ni yiyen tadından vazgeçemiyor16 Temmuz 2017 Pazar 14:54
  • HAİNLERE GÖZDAĞI16 Temmuz 2017 Pazar 01:00
  • Birliğimiz bütün oyunları bozacaktır15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
  • Canik'te '15 Temmuz' sempozyumu başladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:25
  • 15 Temmuz sergisi Samsun'da15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:58
  • Bambaşka bir lezzet "PİDEMEN"15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
  • 70 ilin mutfağı Atakum’da birleşti15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:19
  • Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik dönüşümü mağdur etti15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti