Çarşambalılardan anlamlı destek

İstanbul Çarşambalılar Dernekler Federasyonu ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin, 'Çocuklar Üşümesin, Gurbetten Sıladaki Çocuklara Destek' sloganıyla düzenlediği çalışma ile 555 çocuğa mont ve bot verildi.

İstanbul Çarşambalılar Dernekler Federasyonu ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nce, Çarşamba'da bulunan 9 ilkokulda eğitim gören 555 çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı. İstanbul Çarşambalılar Dernekler Federasyonu ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği üyeleri okulları tek tek gezerek, yardımları öğrencilere ulaştırdı.

''Çocuklar üşümesin, Gurbetten Sıladaki Çocuklara Destek'' sloganıyla düzenlenen yardım konusunda İstanbul Çarşambalılar Dernekler Federasyonu Başkanı Hayati Sözen, ''İstanbul'da yaşayan Çarşambalılar olarak memleketimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza giysi yardımında bulunmak istedik. Çocuklarımızı sevindirdik. Bu çalışmayı ortaklaşa düzenlediğimiz ve her zaman yanımızda olan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

ÇOCUKLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, İstanbul Çarşambalılar Dernekler Federasyonu Başkanı Hayati Sözen'e teşekkür ederek, ''Yarınlarımız olan çocuklarımız için anlamlı bir çalışma yapıldı'' diye konuştu. Gökhan İÇKİLLİ