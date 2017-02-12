ÇARŞAMBASPOR FIRSAT TEPTİ

Amatör Lig’de zirve hesapları yapan Çarşambaspor evinde konuk ettiği Görelespor’la 2-2 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlı ekip, 70. dakikada 10 kişi kalmış rakibi karşısında avantajını koruyamadı

İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİK

BAL’da inişli çıkışlı grafik sergileyen Çarşambaspor, 18. hafta maçında evinde Görelespor’la karşı karşıya geldi. 70. dakikada 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Görelespor’un adeta elinden kaçıran Yeşil-Beyazlı ekip haftayı bir puanla kapattı. Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan konuk ekip 43. dakikada Emre’nin golü ile ilk yarıyı 0-1 önde tamamladı.

GÖRELESPOR ON KİŞİ KALDI

İkinci devreye etkili başlayan takım Çarşambaspor oldu. Görelespor maçın 70. dakikasında Fehmi’nin kırmızı kart görmesi ile on kişi kalırken, Çarşambaspor’da 73. dakikada Nedim’in golü ile beraberliği sağladı. Yeşil-Beyazlı ekip 78’de Hasan’ın golü ile 2-1 öne geçerken, 86. dakikada gelişen konuk ekip atağında Hicabi, skoru 2-2’ye getirdi. Kalan süre skora yansımayınca Çarşambaspor evinde iki puan kaybetti.

TARAFTARLARIN BURUK SEVİNCİ

Görelespor'la oynanan mücadelede Çarşambaspor'lu futbolculara 90 dakika boyunca destek veren Yeşil-Beyazlı taraftarlar, maçın bitiminde alınan bir puan karşılığında tribünleri buruk bir sevinçle terk ettiler. Bölgesel Amatör Lig'de oynanan diğer maçta ise Yolspor evinde konuk ettiği Güzelorduspor'a 2-0 mağlup oldu.