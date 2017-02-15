Çasgem Samsun’da Tanıtıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) tanıtım toplantısı düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ÇASGEM yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda tanıttı. Toplantıya, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Samsun TSO Genel Sekreteri Süleyman Karabük, Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç, Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Ali Yazıcı, İŞKUR Şube Müdürü Sait Gür katıldı.

Samsun hedef il

Düzenlenen toplantıda ÇASGEM Kıdemli Proje Yöneticisi Doç. Dr. Erdem Cam ve Proje Yönetim Birimi Üyesi Funda Çınar ile teknik destek ekibi, yenilenen eğitim ve hizmetlerini paylaştı. Toplantıda konuşan ÇASGEM Kıdemli Proje Yöneticisi Doç. Dr. Erdem Cam, ÇASGEM'in hem işverenler hem de çalışanların daha sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamları taleplerini ve çalışma hayatının değişen koşullarını dikkate alarak, kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla, "Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi. Proje kapsamında 10 hedef il seçildiğini belirten Erdem Cam, "Konya ve Gaziantep'ten sonra tanıtım ve bilgilendirme toplantısının üçüncüsünü bugün Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz, çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri gibi konularda bünyesindeki uzmanlar tarafından eğitimler vermektedir" dedi.

Çözüm ortağı

ÇASGEM'in, Türkiye'nin konusunda en uzman ve deneyimli çağdaş eğitim merkezi olduğuna vurgu yapan Cam, "Tüm sektörlere yönelik eğitim faaliyetleri ile ÇASGEM, sektör ve kamu kurumlarının uzun vadeli çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Kurumumuz, sahip olduğu kapasitesi ve deneyimiyle çalışma hayatının her alanına dokunan, işveren ve çalışanları bilgilendiren, iş yaşamının kalitesinin artırılması için çalışan bir kurumdur. Kurumumuz ayrıca, iş yeri hekimliği, iş yeri hemşiresi, sağlık memurluğu, iş sağlığı ve güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanları yönelik sertifika programları da düzenlemektedir. ÇASGEM'in temel hedefi; çalışanları ve işverenleri iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan yükümlülükleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve eğitmek suretiyle iş ortamlarının insan onuruna yakışır hale dönüşmesine katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, eğitim ihtiyaçları doğrulusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.