Çat Belediyesinden Yaban Hayata Destek

Erzurum'un Çat ilçesinde yaban hayata destek seferberliği başlatıldı.

Erzurum'un Çat ilçesinde yaban hayata destek seferberliği başlatıldı. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki dağı-taşı adeta ekmekle doldurdu.

Çat Belediyesi, çetin kış koşulları sebebiyle sekteye uğrayan yaban hayatına destek çıkıyor. Başkan Arif Hikmet Kılıç'ın talimatıyla Erzurum merkezdeki ekmek fırınlarından toplanan binlerce bayat ekmek, ilçenin kırsal kesimlerine bırakıldı. Belediye ekiplerinin adeta seferber olduğu çalışma, Çat Belediyesi'nin yaban hayata karşı gösterdiği hassasiyeti gözler önüne sererken, Başkan Arif Hikmet Kılıç da, söz konusu uygulamanın periyodik aralıklarla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Başkan Kılıç, "Hayvanlar, bizlere Allah'ın emanetidir. Onları korumak, karınlarını doyurmak ve sahip çıkmak; hele ki çetin kış koşullarında onları kaderlerine terk etmemek, bizler için aynı zamanda bir imtihandır" şeklinde konuştu.

Kılıç: "İsrafı da önlüyoruz"

Periyodik aralıklarla yaptıkları uygulama için ilçenin yanı sıra Erzurum merkezdeki ekmek fırınlarından on binlerce bayat ekmek tedarik ettiklerini anlatan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Fırınlardan temin ettiğimiz on binlerce ekmeği, ilçemizin kırsal kesimlerinde dağlara, ovalara, bayırlara bırakıyoruz. Böylece hem israfın önüne geçmiş oluyor ve hem de insanlık adına önemli bir mes'uliyeti yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da, belediyenin bu uygulamasını takdir ederek, Başkan Kılıç'a da, örnek çalışmasından dolayı teşekkür etti.