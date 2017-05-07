Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde metfun Çat Dede, 21 yıl aradan sonra tekrar yad edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde metfun Çat Dede, 21 yıl aradan sonra tekrar yad edildi.

Deresi Mesire alanında organize edilen törene, binlerce kişi katıldı. Tören, öğle namazını müteakip Köy camisinde okunan kuran ile başladı. Okunan ilahilerin ardından, İlçe Müftüsü Kemal Akpınar'ın yaptığı duanın ardından kurban kesildi.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, "Domaniç, büyük Türk şahsiyetlerinin hatıralarını barındıran önemli bir ilçedir. Çat Dede, bu vatan coğrafyasının manevi sahiplerinden ve Türkistan ulularından Koyun Baba Hazretlerinin müritlerindendir. Çat Dede, 13. Yüzyılda yaşamış, Koyun Baba'nın izinde, Kayı Boyu başta olmak üzere çevre beylikleri halk ve askerlerin irşat ve maneviyatını yükseltmek için çalışmıştır. Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasında büyük katkıları olmuştur. Bazı menkıbelerde adı Selim Dede (Çat Dede) olarak geçmektedir. Güney Köyünde sınırları içindeki Beşiktepe'de mezarı bulunmaktadır. Çat Dede, başta köyümüz Güney Köyü olmak üzere, komşu köylerle birlikte her yıl Mayısın ilk haftasında anılırken köylerde ki göçler nedeniyle zamanla unutulmuştu. En son 21 yıl önce kutlanan Çat Dede anma törenlerini muhtarlık olarak bu yıl yeniden başlattık" diye konuştu.

Törene Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Anma programında çeşitli ikramlarda bulunuldu. (EFE)