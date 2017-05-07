  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

» »
Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde metfun Çat Dede, 21 yıl aradan sonra tekrar yad edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde metfun Çat Dede, 21 yıl aradan sonra tekrar yad edildi.

Deresi Mesire alanında organize edilen törene, binlerce kişi katıldı. Tören, öğle namazını müteakip Köy camisinde okunan kuran ile başladı. Okunan ilahilerin ardından, İlçe Müftüsü Kemal Akpınar'ın yaptığı duanın ardından kurban kesildi.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, "Domaniç, büyük Türk şahsiyetlerinin hatıralarını barındıran önemli bir ilçedir. Çat Dede, bu vatan coğrafyasının manevi sahiplerinden ve Türkistan ulularından Koyun Baba Hazretlerinin müritlerindendir. Çat Dede, 13. Yüzyılda yaşamış, Koyun Baba'nın izinde, Kayı Boyu başta olmak üzere çevre beylikleri halk ve askerlerin irşat ve maneviyatını yükseltmek için çalışmıştır. Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasında büyük katkıları olmuştur. Bazı menkıbelerde adı Selim Dede (Çat Dede) olarak geçmektedir. Güney Köyünde sınırları içindeki Beşiktepe'de mezarı bulunmaktadır. Çat Dede, başta köyümüz Güney Köyü olmak üzere, komşu köylerle birlikte her yıl Mayısın ilk haftasında anılırken köylerde ki göçler nedeniyle zamanla unutulmuştu. En son 21 yıl önce kutlanan Çat Dede anma törenlerini muhtarlık olarak bu yıl yeniden başlattık" diye konuştu.

Törene Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Anma programında çeşitli ikramlarda bulunuldu. (EFE)

Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Egp’nin Yeni Yönetiminden Basına Tanışma Kahvaltısı07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Hastaların El Emeği Göz Nuru Eserleri Sergilendi07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Fested İzmir 2017 Coşturdu07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • 3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Van Yyü’de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı Ve Sempozyum Düzenlenecek07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Bozüyük’te Çocuklar İçin “Keloğlan’ın Becerikli Eşeği” Sahnelendi07 Mayıs 2017 Pazar 17:38
  • Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:38
  • Yunus Emre Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti