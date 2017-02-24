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Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

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Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesinin çalışmalarını ve projelerini içeren 10 sayfalık bültenin ilk sayısı yayımlandı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesinin çalışmalarını ve projelerini içeren 10 sayfalık bültenin ilk sayısı yayımlandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "Çatak'a Hayat Veren Mega Proje" manşetiyle çıkan 10 sayfalık Çatak Belediye Bülteninin ilk sayısı çıktı. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak halkına yapılan ve yapılacak hizmetleri bülten aracılığıyla daha iyi aktarabileceklerini belirterek, "Çatak kırsal olarak geniş bir alana yayılmış. Dolayısıyla vatandaşlarımızın tamamına tek tek ulaşamıyoruz. Mahallelerimizin çoğunda internet bağlantısı bulunmuyor. İnternet sitemiz, sosyal medya ağlarımız mevcut olmasına rağmen halkımız yaptığımız çalışmalardan ve projelerimizden haberdar olamıyor. Halka ulaşmanın tek yolu gazetedir diye düşündük. Bundan dolayı renkli olarak hazırlanan 10 sayfalık bir gazete çıkardık. Gazetemiz ile halkımıza faaliyetlerimizi açık, net ve şeffaf şekilde duyuracağız. Gazetemizin ilk sayısını bastık ve Çatak'ta her kesimden vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Halkımızın gazete çıkarmamızdan duyduğu memnuniyet bizi daha da sevindirdi. Bundan sonra ilk sayımızda olduğu gibi belediyemizin tüm birimlerinin çalışmalarını detaylı bir şekilde halkımıza aktaracak. Böylece haklımızın bizleri daha doğru tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

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