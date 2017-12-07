Çatak Sosyal Tesisleri Kış Sezonunu Açtı

Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesine aldığı Çatak Sosyal Tesislerini vatandaşların hizmet sunan ve yaz sezonun da binlerce kişiyi ağırlayan sosyal...

Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesine aldığı Çatak Sosyal Tesislerini vatandaşların hizmet sunan ve yaz sezonun da binlerce kişiyi ağırlayan sosyal tesisi kış sezonunu açtı.

Bozova-Çatak Sosyal Tesislerinde balık sezonu başladı. Kış sezonunu açan Çatak Sosyal Tesisleri başta hamsi olmak üzere çipura, levrek, palamut ve sazan başta olmak üzere bir çok balık türü menülerde ki yerini aldı. Eylül ayı başında balıkçıların sezonu açmasıyla birlikte Bozova-Çatak Sosyal Tesisi de misafirlerine farklı bir menü sunmanın heyecanı içerisine girdi. Birçok balık türünün yer aldığı menüler misafirler için sağlıklı ve lezzetli sunumlar hazırlanıyor. Yetkililer, Şanlıurfa'nın en güzel mekanları arasında yer alan Çatak Sosyal Tesisine, göl manzarasının yanı sıra yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş huzur dolu bir atmosferde balık yemenin zevkine varmak isteyen tüm Şanlıurfalıları beklediklerini belirtti.