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Çatak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

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Çatak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
Van'ın Çatak ilçesinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Çatak Belediyesi tarafından organize edilen ve Çatak Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminere Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün eşi Demet Akgül, ve kadınlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Demet Akgül, bu gün burada kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kadına yönelik şiddet, fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda olduğunun altını çizen Akgül, "Kadınların yapılan fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik zarar görmesine veya acı çekmesine neden olan şiddet, buna maruz kalan kadınların yanı sıra buna tanık olan çocukları ve bir bütün olarak aileyi de olumsuz etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde bulunan bir sorun değil dünya üzerinde çok ciddi büyük bir sorundur. Birey olarak şiddetin nedeni ne olursa olsun, kime uygulanırsa uygulansın, bunun haklı bir sebebinin olmadığını hepimiz ifade etmeliyiz. Tüm dünyada ve ülkemizde bu duyarlılığın artması ve şiddetin son bulmasını temenni ediyor bu programın organizasyonunda emeği geçen Çatak Kaymakamlığı, Çatak Belediye Başkanlığı, Van Aile ve Sosyal Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Çatak AK Parti İlçe Başkanlığına ve bu konu ile ilgili konuşmacı olarak gelen değerli hocalara teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkez Müdürlüğünden Sosyolog Gözde Güven tarafından slaytlar eşliğinde istatistik verilerle kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddete uğrayan kadınların takip edecekleri yol ve yöntemler, kadına yönelik şiddete müdahaleler, şiddet mağduruna verilecek koruyucu tedbir kararları, şiddeti önleme ve izleme merkezine ulaşmanın yolları anlatıldı. Sosyolog Gözde Güven'in önemli bilgilendirmesinin ardından il müftülüğünde vaize olarak görev yapan Enise Eker ise, hadisler ve ayetler ile kadın ve erkeğin İslam'daki yeri, kadına karşı şiddet konuları anlatıldıktan sonra program sona erdi.

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