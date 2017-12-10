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Çatal Çubukla Yer Altı Su Kaynaklarını Buluyor

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Çatal Çubukla Yer Altı Su Kaynaklarını Buluyor
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı köylerde yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler yer altı su kaynaklarına yöneliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı köylerde yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler yer altı su kaynaklarına yöneliyor. Bazı köylüler, vücudunda bulunan enerji ile su kaynaklarının yerini 15-20 dakikada tespit ettiğini söyleyen 54 yaşındaki Yüksel Güner'i tarlalarına getirerek su aratıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki Yüksel Güner, "Çatal çubukla toprak altındaki su kaynaklarını 15 dakikada buluyorum. Ne miktarda su var ve kaç metrede olduğunu da yine çubukla tespit ediyorum. 25 yıl önce İzmir ilinde çalışırken arkadaşımdan gördüğüm çatal çubuğu ben de denedim. Çubukla su yatakları üzerine geldiğimde elimdeki çatal çubuk dönmeye başlıyor. 20- 25 yıldan bu yana birçok kişinin işletme ve tarım bahçesinde gösterdiğim yerlerde su bulundu" diye konuştu.

"Ellerime aldığım çatal çubuk ile tarla üzerinde gezerken yer altında su varsa çubuk o yöne doğru dönüyor" diyen Güner, "Ben de o istikamete yürüyorum. Su kaynağının üzerine geldiğimde vücudumdaki enerji ile su kaynağının manyetik alanı çatal çubukta ve kollarımda karşılaşıyor, kollarımı uyuşturuyor, kalbimi durduracak gibi oluyor. Bu esnada çubuk dönüyor ve ben de bırakıyorum. Bu nokta yer altı suyunun olduğu yerdir. Çubuğun ucu yere düştüğünde duruyorum. Aradaki mesafeyi ölçtüğümüzde suyun derinlik metresini buluyorum. Suyun miktarını da kollarımda meydana gelen enerji çarpmasının şiddetinden anlıyorum" şeklinde konuştu.

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