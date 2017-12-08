Çatalzeytin’de “Kudüs’e Hayır” Basın Açıklaması

Kastamonu Çatalzeytin AKP İlçe Başkanlığı üyeleri öncülüğünde Cuma namazı çıkışında Kudüs kararına tepki amaçlı basın açıklaması yapıldı.

Kastamonu Çatalzeytin AKP İlçe Başkanlığı üyeleri öncülüğünde Cuma namazı çıkışında Kudüs kararına tepki amaçlı basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını yapan AKP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yelkenci, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Bu hareket bölgemizdeki barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacak. Kudüs asla İsrail'in başkenti olamaz. Bu karardan kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi kurguları olan ve örgütlerini bahane ederek müslümanların iradeleri esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. ABD'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız" dedi.

Basın açıklamasından sonra cami önünde bulunanlar " Kahrolsun Amerika", " Kahrolsun İsrail" sloganları attılar.