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Çatalzeytinliler Derneği’nden Arslan’ı Ziyaret

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Çatalzeytinliler Derneği’nden Arslan’ı Ziyaret
İstanbul'da faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Taşköprü...

İstanbul'da faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Dernek Başkanı seçilen Yaşar Çelik ve yönetimi Başkan Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Arslan'da bu nazik ziyaretlerinden dolayı Çelik ve yönetimine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette eski başkan İsmet Çetinkaya'da hazır bulundu.

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