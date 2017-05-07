Çatı Katında Uyuyan Genç Adam Karbonmonoksit Gazından Etkilenerek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir apartmanın çatı katında uyurken çıkan yangının dumanından etkilenen genç adam hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir apartmanın çatı katında uyurken çıkan yangının dumanından etkilenen genç adam hayatını kaybetti.

Olay, Şirintepe mahallesi Şumlu sokakta gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Nira apartmanının çatı katında yer yatağında uyuyan Mesut Çelebi (25), çıkan yangını fark edemedi. Karbonmonoksit gazının uykuda etkilediği genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hayatını kaybettiği anlaşılan genç adamın cansız bedeni, cenaze taşıma aracına nakledilerek, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, sigara izmaritinin sebep olduğu ihtimali üzerine duruluyor.

Öte yandan polis ekipleri ölen şahsın kimliğini tespit etmek için apartman sakinleri ile görüştü. Apartman sakinlerinin çatı katında kimsenin kalmadığını ve Mesut Çelebi'den haberlerinin olmadığını söylemeleri üzerine, cesetten parmak izi alınarak kimlik tespiti yapıldı.