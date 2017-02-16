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Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

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Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Uluyol caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Çatı Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

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