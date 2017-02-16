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Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi

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Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi
Kars'ta 3 katlı eski Belediye İş Merkezinin çatısından düşen kar kütleleri, bir araca hasar verirken iş merkezinin önündeki çatılar ise kullanılamaz...

Kars'ta 3 katlı eski Belediye İş Merkezinin çatısından düşen kar kütleleri, bir araca hasar verirken iş merkezinin önündeki çatılar ise kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta televizyon tamircilerinin çoğunlukta olduğu Eski Belediye İş Merkezinin çatısında biriken kar, havanın ısınmasıyla birlikte iş merkezinin önünde bulunan bir aracın üzerine düştü. Aracın zarar gördüğü olayda iş merkezinin girişinde bulunan çatı ise tamamen çöktü.

Cadde üzerinde bulunan iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, düşen kar kütlelerini temizlerken belirli aralıklarla kayarak düşen kar kütleleri vatandaşları tedirgin etti.

Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi

Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi

Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi

Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Araca Zarar Verdi

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