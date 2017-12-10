Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Bir Kişiyi Yaraladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi yoldan geçen 2 vatandaşın üzerine düştü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi yoldan geçen 2 vatandaşın üzerine düştü. Olayda bir vatandaş yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay önceki gün vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olay, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yan yana yürüyen ve yaşları 45 ila 50 civarında olan çiftin saniyelerle kurtulduğu kar kütlesi karşı yönden gelen iki kişinin üzerine düşüyor. Kar kütlesinin omuzuna denk geldiği vatandaş kazayı ucuz atlatırken, yanında bulunan ve kar kütlesinin kafasına isabet ettiği vatandaş ise yere yığılıyor. Olayın şoku ile bir süre yerde yatan vatandaşa yanındaki arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor. Yaralanan vatandaş olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan geçmiş yıllarda, aynı bölgede çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetmiş, bazı vatandaşlar yaralanmış ve park halindeki bazı araçlar ise kullanılamaz hale gelmişti. Aynı cadde üzerinde adeta kazalara davetiye çıkaran birçok binanın bulunması ise vatandaşlarda endişelere neden oldu.