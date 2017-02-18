Çatılarda Kar Temizliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışın ardından çatılarda biriken karlar temizlenmeye başlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışın ardından çatılarda biriken karlar temizlenmeye başlandı.

Hakkari merkezde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde ise hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar çatılarında biriken karları temizlenmeye başladı. Sınırda olması münasebetiyle bölgenin en sıcak yerleşim yeri konumunda bulunan Çukurca ilçesinde vatandaşlar çatılardaki karları temizlenme çalışmalarını sürdürüyor.