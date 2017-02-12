Çatılarda Tehlikeli Kar Temizliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizleyen işsiz gençler, olası bir felaketi önlüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizleyen işsiz gençler, olası bir felaketi önlüyor.

Malazgirt ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, beraberindeki işsiz gençlere de ekmek kapısı açtı. Kar yağışı sayesinde iş bulduklarını ve yağmasını dört gözle beklediklerini söyleyen işsiz gençler, çatılarda biriken karları temizleyerek kış mevsiminde harçlıklarını temin ettiklerini söylediler. Yerden metrelerce yükseklikteki binaların çatılarına çıkan işsiz gençler, kış mevsiminde kar küremekten başka bir iş bulamadıklarını ifade ettiler.

Ev ve iş yerleri sahipleri, olası bir felaketi önlemek için tedbir almak zorunda olduklarını belirterek, "Kar yağışından sonra çatılarda biriken karların temizlenmemesi çeşitli tehlikelere davetiye çıkarıyor. Geçmiş yıllarda çatılardan gelen karlar yüzünden ölen, yaralanan veya aracı kar kütleleri altında kalan vatandaşlarımızın olduğunu gördük. Buna benzer kazaların olmaması için kar yağışı durduktan sonra çatılarımızı temizliyoruz. Çatılarda biriken karlar ayrıca çatıların çökmesine, zarar görmesine de neden oluyor" ifadelerinde bulundular.

Metrelerce yükseklikte ekmek kavgası

Kendi iş yerinin çatısını temizleten Adem Kardan isimli esnaf ise "Çatıdan düşen karlar kimseye zarar vermesin diye temizlettiriyoruz. Malazgirt'te kış mevsimi çok çetin geçiyor. Bu yıl kar yağışı da bir hayli fazla oldu. Kar yağışından sonra çatılarımızı temizletmek için işçi tutuyoruz. 30 ila 50 TL arası fiyatlarla işsiz gençlerle anlaşıyoruz. Hem bizim çatılar temizleniyor hem de işsiz geçlerimiz günlük harçlıklarını çıkarıyorlar" diye konuştu.

Çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyen işsiz gençler de, metrelerce yükseklikte ekmek kavgası veriyorlar.