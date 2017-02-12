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Çatılardan Sarkan Buz Kütleleri Tehlike Saçıyor

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Çatılardan Sarkan Buz Kütleleri Tehlike Saçıyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde binaların çatılardan sarkan iki metrelik buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde binaların çatılardan sarkan iki metrelik buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Malazgirt'te etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan iki metrelik buz sarkıtları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle işlek yerlerde bulunan binalardan sarkan ve boyu iki metreyi bulan buzlar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Malazgirt'e kış mevsimi oldukça soğuk ve bol kar yağışlı geçiyor. Bu sebeple çatılarda buz sarkıtları oluşuyor. Bu yıl boyları iki metreyi geçen buz sarkıtlarını ilk defa gördük. Her ne kadar buzlar belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kırılsa bile yine çatılardan buz olmuyor. Buz sarkıtları özellikle yayalar için tehlike saçıyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bazı çatılarda oluşan uzun buz kütleleri, vatandaşların üstüne düşmesi halinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştular.

Çatılardan Sarkan Buz Kütleleri Tehlike Saçıyor

Çatılardan Sarkan Buz Kütleleri Tehlike Saçıyor

Çatılardan Sarkan Buz Kütleleri Tehlike Saçıyor

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