Çatından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'de anten takmak için çıktığı çatından düşen işçi hayatını kaybetti.

İzmir'de anten takmak için çıktığı çatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaptığı iş nedeniyle çanak anten kurmak için binanın çatısına çıkan Celal Kaçar (34) dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Kaçar'ın merdiven boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.