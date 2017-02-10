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Çatlamış Topuk Problemine Dikkat

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Çatlamış Topuk Problemine Dikkat
Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, çatlamış topuk probleminin derinin kurumasıyla başlayan bir sorun olduğunu belirterek, "Çatlakların...

Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, çatlamış topuk probleminin derinin kurumasıyla başlayan bir sorun olduğunu belirterek, "Çatlakların arasında nasır oluştuğu zaman tedavi güçleşir. Bazen sadece estetik olarak sorun oluştursa da tedavi edilmediğinde çatlaklar derinleşir, acı verir ve ilerledikçe kanayabilir" dedi.

Uzmanlar, çatlamış topuk problemi konusunda uyardı. Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, "Çatlakların arasında nasır oluştuğu zaman tedavi güçleşir. Bazen sadece estetik olarak sorun oluştursa da tedavi edilmediğinde çatlaklar derinleşir, acı verir ve ilerledikçe kanayabilir. İleri aşamalarında iltihap kapabilir" dedi.

Fidangül, çatlamış topuk probleminin nedenlerini ve tedavisi konusunda ise şunları söyledi:

"Bazı kişilerin derileri doğal olarak kurudur ve bunun için çatlar. Topuğa ağırlık verme ya da yanlış basmaktan kaynaklanan fazla basınç ve sürtünme nasır oluşturur. Evde veya işte, özellikle sert zemin üzerinde uzun süre ayakta kalmak. Fazla kilo sebebiyle vücut ağırlığının topuk üzerindeki basıncı çoğaltması. Arkası açık ayakkabı kullanımı sebebiyle derinin kuruması. Diyabet, tiroit bezinin az çalışması, terlemenin azalıp, kurumanın artışı. Cilt sorunları / kondisyonları (sedef ve egzama) gibi. Tedavisi; ayaklarınıza günde iki kez yağ bazlı nemlendirici sürün. Ayaklar nemliyken, topuklarınızı tahriş etmeden ponza taşıyla ovun. Arkası açık olmayan ayakkabılar giyin. Jilet veya makas kullanarak kendi tedavinizi uygulamaya kalkışmayın, kesip iltihap kapmasına neden olabilirsiniz. Doktorunuz ve podiatrist önerisi ile ayağa uygun tabanlık, topuk yastığı vb. destekleyiciler kullanabilirsiniz."

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