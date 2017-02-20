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Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret

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Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret
Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti

Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)'de yapılan proje ve çalışmalar görüşüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyarette BEÜ Rektörü Prof. Dr. Özer, yeni açılan fakülte, meslek yüksekokulu, bölüm ve programlar hakkında Milletvekili Çaturoğlu'na bilgi vererek öğrencilere sunulan olanaklar ve yenilikler ile ilgili Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile fikir alış verişinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer katkılarından dolayı Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na teşekkür etti.

Milletvekili Faruk Çaturuğlu Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek yapılan hizmetlerden, yatırımlardan dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ettiğini belirtti. Çaturoğlu, üniversitedeki çalışmaların ve gelişmelerin kendisini memnun ettiğini, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'ın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin emin adımlarla büyüdüğüne dikkat çeken Çaturoğlu, üniversitenin gelişimi için her türlü katkıyı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Milletvekili Çaturoğlu, ziyaretin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi'nden ayrıldı.

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