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Cavcav: “Hak Ettiğimiz Bir Galibiyet Oldu”

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Cavcav: “Hak Ettiğimiz Bir Galibiyet Oldu”
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Galibiyeti hak ettikleri oyunu daha önceki maçlarda da sergilediklerini dile getiren Cavcav, "Özellikle Ümit Özat hocanın gelişinden sonra takımımız daha başarılı oldu. Futbolcularımı canı gönülden kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sene Ankara'mıza daha iyi bir Gençlerbirliği seyrettirmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız" diye konuştu.

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