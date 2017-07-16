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Çavdarhisar, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü’nde Tek Yumruk

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Çavdarhisar, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü’nde Tek Yumruk
Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi etkinlikler düzenlendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi etkinlikler düzenlendi.

Çavdarhisar'da etkinlikler yatsı namazı sonrası vatandaşlara pilav ve ayran dağıtılmasıyla başladı.Ardından ilçe meydanında düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti..

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer hain terör örgütü FETÖ nün düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediklerini şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar dilediklerini içeren konuşmalar yaptılar. Daha sonra merkez camii önünden Nail Önal Caddesi boyunca Belediye anons sisteminden çalan mehter marşı eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüş de sık sık tekbir sesleri yükselirken, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

Saat 00;13'de tüm yurtta olduğu gibi camilerden verilen selaların ardından ilçe müftüsü tarafından vatanın birliği bütünlüğü ve şehitlerimiz için dualar edildi. Anma programı sinevizyon gösterisi ile devam etti.(YD-EFE)

Çavdarhisar, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü’nde Tek Yumruk

Çavdarhisar, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü’nde Tek Yumruk

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