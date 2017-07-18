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Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü

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Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Çavuşoğlu'nu Ercan Havaalanı'nda Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kambay karşıladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul ederek görüştü. Görüşmenin arından heyetler arası toplantıya geçilecek. Akşam saatlerinde çalışma yemeğine Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katılacak.

Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü

Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü

Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü

Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü

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